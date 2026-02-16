Подмосковные биатлонисты завоевали 12 наград на этапе Кубка Содружества в Сочи

Подмосковные биатлонисты завоевали 12 наград на V этапа Кубка Содружества в Сочи, в финальные дни им удалось получить две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Саид Каримулла Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) в тандеме с российским спортсменом Кириллом Бажиным заняли первое место в командном спринте среди мужчин, Роман Сурнев (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) и Кирилл Стрельцов (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) в нем же — третье.

Дуэт Кристины Резцовой (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) и россиянки Наталии Шевченко стал первым в женском командном спринте. Кроме того, Саид Каримулла Халили и Кристина Резцова стали вторыми в мужском и женском масс-стартах на 15 км и 12,5 км соответственно.

Отметим, что V этап кубка проходил в Сочи на олимпийском Лыжно-биатлонном комплексе «Лаура».

