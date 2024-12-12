Подмосковные биатлонисты завоевали две медали на чемпионате России

Подмосковные спортсмены Полина Шевнина и Кирилл Стрельцов завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате России по биатлону, они выступили в мужской и женской индивидуальной гонке. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Шевнина заняла первое место на дистанции 15 километров, в тройку лидеров также вошли Наталия Шевченко из Свердловской области и еще одна российская спортсменка Виктория Сливко.

​«Допустила обидный промах на последней двадцатой мишени. Но все равно удалось выиграть», — поделилась эмоциями Полина Шевнина.

Кирилл Стрельцов занял второе место в гонке на 20 километров, победу одержал Александр Логинов из Тюменской области. «Бронзу» завоевал Рустам Каюмов из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Отметим, что соревнования прошли в Ижевске в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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