Подмосковные бизнес-леди примут участие в форуме-фестивале «Мамы. Дети. Бизнес»

Подмосковные предпринимательницы смогут принять участие во II форуме-фестивале «Мамы. Дети. Бизнес», который пройдет в четверг, 27 февраля, в Москве на территории Цифрового делового пространства «ЦДП». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Участницы мероприятия смогут посетить тренинги и мастер-классы от известных спикеров и экспертов, получить актуальные бизнес-знания, узнать пошаговые алгоритмы создания и развития своего дела с нуля, найти партнеров и не только. Узнать другие подробности можно здесь.

Отметим, что фестиваль станет этапом социального образовательного проекта «Мама-предприниматель». Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития России, Правительство Москвы и Фонд поддержки социальных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.

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