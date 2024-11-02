Подмосковные бобслеисты завоевали две медали на первенстве России

Подмосковные спортсмены завоевали две серебряные награды на первенстве России по бобслею. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Анастасия Дудкина и разгоняющая Анастасия Курышева завоевали «серебро» в соревнованиях среди юниорок в составе двухместного экипажа, Степан Дубинко и Данил Курилин — среди юниоров.

Соревнования проходили среди юниоров и юниорок до 27 лет на территории Сочи. Их провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.