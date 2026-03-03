Подмосковные боксеры представили регион на всероссийских соревнованиях в Балашихе

В состав подмосковной сборной для участия в XXVI всероссийских соревнованиях по боксу памяти Виктора Агеева среди мужчин 19-40 лет вошли 25 спортсменов. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, в весовой категории 54 кг регион представят Фикрат Мухаметзянов (Раменское/Балашиха, СШОР по боксу), Хасан Салохидинов (Королев, СШОР по боксу) и Кирилл Рада (Чехов), в весе 57 кг – Арсений Жильцов (Подольск, СШОР по боксу), Владислав Соловьев (Клин), Касум Гайдарбеков (Чехов) и Вячеслав Колясников (Чехов) и так далее. В общей сложности в соревнованиях принимают участие 77 спортсменов из 25 регионов России, открытие турнира состоится во вторник, 3 марта. Они пройдут в Балашихе на базе СШОР им. Юрия Ляпкина с 3 по 7 марта в рамках федеральной программы «Спорт России».

