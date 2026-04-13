Подмосковные боксеры завоевали награды на всероссийских соревнованиях в Ставропольском крае

Подмосковная команда завоевала три медали на Всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок Командующего Воздушно-десантными войсками на призы Героя России подполковника М. А. Миненкова» среди юниоров 17–18 лет — золотую и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Дмитрий Кравцов (Ногинск) стал победителем в весовой категории 54 кг. Муслим Орипов (60 кг, Одинцово) и Арсений Никифоров (86 кг, Ногинск) заняли третье место. Кравцов также получил специальный приз «За лучший бой» и получил право выступить на первенстве России среди юниоров 17-18 лет, которое пройдет в Калининграде со 2 по 14 мая.

Состязания прошли в Невинномысске (Ставропольский край) в рамках федеральной программы «Спорт России», участниками стали 138 спортсменов из 17 регионов России.

