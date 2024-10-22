Подмосковные больницы получили новое наркозное оборудование

«В квалифицированных руках, а также с использованием современных технологий наши пациенты в безопасности. С начала года в наши больницы поступило 10 современных наркозно-дыхательных аппаратов на сумму 47 миллионов рублей и до конца года планируется еще 73 единицы», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.