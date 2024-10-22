Подмосковные больницы получили новое наркозное оборудование
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В подмосковные медицинские организации поступили новые наркозно-дыхательные аппараты, которые применяют при проведении различных операций, когда пациенту требуется анестезия и искусственная вентиляция легких, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
«В квалифицированных руках, а также с использованием современных технологий наши пациенты в безопасности. С начала года в наши больницы поступило 10 современных наркозно-дыхательных аппаратов на сумму 47 миллионов рублей и до конца года планируется еще 73 единицы», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Новую технику уже начали применять в шести больницах. Среди них — Люберецкая, Шаховская и Домодедовская.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.