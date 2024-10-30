Подмосковные больницы получили порядка пятидесяти единиц стерилизационного оборудования

С начала 2024 года в 16 подмосковных больниц поступило 49 единиц нового стерилизационное оборудования, включая сухожаровые шкафы, стерилизаторы и другие аппараты, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.