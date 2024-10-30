Подмосковные больницы получили порядка пятидесяти единиц стерилизационного оборудования
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года в 16 подмосковных больниц поступило 49 единиц нового стерилизационное оборудования, включая сухожаровые шкафы, стерилизаторы и другие аппараты, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.
«До конца года поставим еще более 100 единиц оборудования для стерилизации на общую сумму порядка 440 миллионов рублей», — рассказал первый заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
По его словам, новое оборудование позволит проводить качественную стерилизацию медицинского оборудования и хирургических инструментов. Его уже получили Дзержинская, Лобненская, Воскресенская и другие больницы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.