Подмосковные борцы завоевали четыре награды на первенстве мира

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на первенстве мира по борьбе, они выступили в составе российской сборной. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, егорьевская спортсменка Алина Шевченко заняла второе место в весовой категории до 68 кг. В рамках мужских состязаний Алибек Амиров стал серебряным призером в весе до 55 кг завоевал, Дорджи Шунгурциков и Максим Аверин – бронзовыми в весе до 55 кг и до 97 кг соответственно.

Первенство мира среди юниоров и юниорок до 24 лет по спортивной борьбе проходило в городе Нови-Сад (Сербия).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.