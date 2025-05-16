Подмосковные дети смогут проходить стоматологическое лечение под наркозом в НИКИ

Подмосковные дети теперь смогут пройти стоматологическое лечение под общим наркозом в Научно-исследовательском клиническом институте (НИКИ) детства, оно будет доступно пациентам с тяжелыми формами детского церебрального паралича, аутизмом, нарушениями интеллекта, эпилепсией и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Всего на данный момент в регионе стоматологическую медпомощь детскому населению под общим наркозом оказывают в пяти медучреждениях», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ходе лечения зубов с пациентами будет работать мультидисциплинарная бригада врачей. Среди них — стоматолог, стоматолог-хирург, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и ассистенты. После этого за состоянием детей будут наблюдать в течение нескольких часов, если оно стабильно — их выпишут домой. Медпомощь будут оказывать бесплатно, по полису ОМС, для детей до трех лет направление выдаст лечащий врач.

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