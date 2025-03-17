Подмосковные «долголеты» приняли участие в «Народном хоккее 55+»

Более 100 участников программы «Активное долголетие» из Лобни, Клина, Долгопрудного, Дубны и Дмитрова приняли участие в социально-спортивном проекте «Народный хоккей 55+», который состоялся в Дмитрове. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Для участников организовали катание на коньках и выступление юных фигуристов. Кроме того, после открытия проекта прошли товарищеские хоккейные матчи.

«Такие мероприятия очень объединяют людей старшего поколения. Участвуя в программе «Активное долголетие» никто не чувствует себя одиноким или ненужным. Мы находим друзей по интересам, единомышленников и новые увлечения», — поделилась участник программы «Активное долголетие» Нина Морозова.

Напомним, что проект реализуют в регионе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, его участниками могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.