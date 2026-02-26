Подмосковные Дома культуры собрали гумпомощь для работников культуры Белгородской области

Подмосковные Дома культуры по инициативе Министерства культуры и туризма Московской области собрали средства для оперативной поддержки работников сферы культуры Белгородской области и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Участниками акции стали несколько десятков ДК, сбор гумпомощи координировали представители Центрального сельского Дома культуры «Ложки». Для специалистов закупили оборудование и предметы первой необходимости, включая шесть электрогенераторов, 74 пауэрбанка, 175 газовых баллонов для портативных плиток и 2,8 тонны питьевой воды. Последнюю предоставили предприятие по производству безалкогольных напитков БОБИМЭКС и его руководители — Сергей и Александр Бобылевы.

