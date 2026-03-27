Подмосковные дорожники ликвидировали незаконные граффити и рекламу

Специалисты Мосавтодора ликвидировали несанкционированную рекламу и граффити, которые были выявлены в ходе обследования на объектах дорожной инфраструктуры на 13 региональных дорогах в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, они очистили от надписей остановки на улице Пролетарской в Балашихе, улице Победы в Ивантеевке и на Октябрьском проспекте в Люберцах. Кроме того, граффити со знаков устранили на улице 50 лет Октября в Красногорске, улице Московской во Фрязине и на путепроводе через железную дорогу на улице Фрунзе в Мытищах, рекламу со знаков и остановок — в Зарайске на улице Октябрьской.

Кроме того, работы прошли на улице Ленинской в деревне Щельпино под. Воскресенском, улице Академика Горячкина в поселке Подольской машинно-испытательной станции под Подольском и в Богородском округе — на Бисеровском шоссе в Электроуглях и на дорогах в деревнях Каменки-Дранишниково и Ивашево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.