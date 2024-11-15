Подмосковные дорожники провели обработку опасных участков дорог

Этой ночью дорожные службы Подмосковья провели противогололедную обработку на опасных участках дорог и убрали снег в связи с отрицательной температурой и осадками. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для обеспечения безопасного проезда дорожники обработали порядка 770 километров опасных участков муниципальных и региональных дорог — на мостах, эстакадах, съездах и крутых поворотах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, работы продолжаются, в них задействованы около 200 единиц спецтехники. В этом месяце дорожники перешли на зимнее содержание. Зимой они будут обеспечивать уборку снега и обрабатывать дорожную сеть противогололедными материалами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.