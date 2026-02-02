Подмосковные дорожники провели ремонт линий освещения на 10 дорогах

Специалисты Мосавтодора восстановили работоспособность светильников и неисправных линий освещения на региональных дорогах, расположенных в 10 округах Подмосковья, в рамках работ по зимнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ремонт провели на 4-м км Осташковского шоссе в Мытищах, 34-м км Каширского шоссе в Ленинском округе, Леоновском шоссе в микрорайоне Кучино в Балашихе, на проспекте Пацаева в Долгопрудном, улице Хлебникова в Егорьевске, Первомайской улице в Ивантеевке Пушкинского округа. Кроме того, работы прошли на Центральной улице в селе Октябрьское в Коломне, улице 11 Саперов в поселке городского типа Нахабино в Красногорске, на дороге в селе Ям в Домодедово и Западном объезде Сергиева Посада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.