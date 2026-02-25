Подмосковные дорожники провели ремонт линий освещения

Специалисты Мосавтодора восстановили работоспособность светильников и неисправных линий освещения на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья, работы прошли в рамках мероприятий по зимнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ремонт провели на Первомайской улице в Ивантеевке, проспекте Мира во Фрязине, Набережной улице в Солнечногорске, Московском шоссе в Серпухове и улице Антипова в Егорьевске. Кроме того, работы прошли на 6-м км Пятницкого шоссе в поселке городского типа Отрадное в Красногорске, на улице Объездная дорога в поселке Сосновый Бор под Подольском, на дорогах в деревне Бакланово в Клину, деревне Костомарово в Чехове и деревне Тарбушево в Коломне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.