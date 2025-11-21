Подмосковные дорожники провели ремонт светофоров в 10 округах

Специалисты Мосавтодора провели ремонт светофоров на региональных дорогах в 10 городских округах Подмосковья, дефекты выявили в рамках обследования дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на 56-м км Каширского шоссе в Домодедове, 1-ой Железнодорожной улице в Можайске, Варшавском шоссе и улице Маштакова в Подольске, Осташковском шоссе в деревне Болтино под Мытищами. Кроме того, ремонт провели на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, Железнодорожной улице в Электроуглях Богородского округа, Зеленом шоссе в поселке городского типа Горки Ленинские Ленинского округа, Центральной улице в Балашихе и на дороге в деревне Чепелево в Чехове.

Кроме того, рабочие починили неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора в деревне Борисово в Серпухове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.