Подмосковные дорожные службы подготовили к работе в метель

Дорожные службы Подмосковья подготовили к работе в сложных погодных условиях, в ночь на пятницу, 26 декабря, в Московском регионе ожидается метель, сильный ветер и снежные заносы, за сутки местами возможен рост снежного покрова до 5-6 см. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«До начала снегопада на региональных дорогах Подмосковья 500 единиц спецтехники будут проводить превентивные работы. Во время снегопада планируем увеличить число техники, чтобы обеспечить уборку и обработку против скользкости», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, ликвидировать последствия снегопада будут около 1,2 тыс. специалистов Мосавтодора. Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров. При возникновении ДТП нужно позвонить по единому телефону 112.

