Подмосковные дзюдоисты завоевали две медали на всероссийских соревнованиях

Представители Подмосковья завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, посвященные памяти заслуженного тренера России Н.Д. Попова, - золотую и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Иван Цветков (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по единоборствам, Красногорск) одержал победу в весовой категории до 66 кг среди юниоров. На втором месте оказался спортсмен из Адыгеи, на третьем - представители Ставропольского края и Москвы.

Иван Золотов (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по единоборствам, Красногорск) стал бронзовым призером в юниорских противостояниях в весе до 73 кг, он разделил третью ступень пьедестала со спортсменом из Санкт-Петербурга. На первом и втором месте оказались представители Оренбургской области и Татарстана соответственно.

Соревнования прошли в Уфе (Республика Башкортостан) в рамках государственной программы «Спорт России» и стали отбором на первенство России, которое пройдет в апреле в Волгограде.

