Подмосковные дзюдоисты завоевали медали на Кубке Европы среди кадетов

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на Кубке Европы по дзюдо среди кадетов до 18 лет в Тбилиси — две золотые и две серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Илья Топтыгин из Щелково занял первое место в весовой категории до 50 кг, Алексей Топтыгин — в весе до 55 кг. «Серебро» получили Артур Саркисян из городского округа Химки и Тимур Алиев из городского округа Фрязино.

По итогам соревнований российская сборная возглавила общекомандный зачет. Они прошли с 12 по 13 апреля, участниками стали 340 спортсменов из 15 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.