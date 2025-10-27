Подмосковные дзюдоисты завоевали шесть наград на первенстве России
Фото: [Федерация дзюдо России]
Подмосковные дзюдоисты завоевали шесть медалей на первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет в первый день соревнований — одну золотую, две серебряные и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, в весовой категории до 46 кг среди юношей Амирхан Гаданов (Химки) занял первое место, Артем Бохонов (Химки) — второе, Абубакр Джураев (Щелково) и Константин Резников (Фрязино) — третье. Курбан Ганиев (Электросталь) стал бронзовым призером в юношеских соревнованиях в весовой категории до 50 кг, Анастасия Романович (Химки) — серебряным призером среди девушек в весовой категории до 44 кг.
Соревнования прошли в Тюмени в рамках федеральной программы «Спорт России».
