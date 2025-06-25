Подмосковные экологические маршруты вошли в реестр Минприроды

Семь подмосковных экологических маршрутов на двух особо охраняемых природных территориях вошли в реестр экологических троп и туристических маршрутов на особо охраняемых природных территориях федерального значения Министерства природных ресурсов и экологии России. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Наш регион — один из самых перспективных в России для развития экологического туризма и рекреации. Разумеется, подмосковные ООПТ федерального значения — флагманы в этом отношении, их сотрудники постоянно придумывают и реализуют новые проекты для посетителей», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Так, национальный парк «Лосиный остров» представил водные маршруты на байдарках и рафте, а также маршруты «Заповедный лес», «Оленья тропа» и «Орнитологическая понтонная тропа». Кроме того, Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник — маршрут «Дорога к зубрам». В общей сложности в реестр попали 344 маршрута. Ознакомиться с ними можно здесь.

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