Подмосковные энергетики полностью восстановили электроснабжение в шести округах после циклона

В Подмосковье компания «Россети Московский регион» полностью восстановила электроснабжение в шести округах — Истре, Рузе, Волоколамске, Клину, Сергиевом Посаде и Талдоме. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Сейчас специалисты предприятия переводят потребителей указанных муниципалитетов с резервной на штатную схему подачи электричества. Работа завершится в ближайшие часы.

Продолжаются работы по частным заявкам в сети 0,4 кВ в Солнечногорске и Дмитрове. Когда они завершатся, энергетики начнут восстанавливать нормальную схему электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в области в ходе работ по восстановлению электроснабжения с ЛЭП убрали почти 4 тыс. деревьев.