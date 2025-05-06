В Подмосковье в рамках работ по восстановлению электроснабжения с ЛЭП сняли 3,9 тыс. деревьев

В Подмосковье в рамках работ по восстановлению подачи электричества работники предприятия «Россети Московский регион» сняли с ЛЭП около 3,9 тыс. деревьев. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В ведомстве отметили, что энергетики провели ремонтные работы на 412 ЛЭП.

Особенно сильно от падения деревьев пострадали ЛЭП напряжением 0,4 и 6-10 кВ. Их охранная зона составляет 2, 5 и 10 м от крайнего провода в каждую сторону соответственно. При этом высота некоторых деревьев, упавших на провода, достигала 25 м.

Также энергетики восстановили более 1,2 тыс. пролетов и заменили 105 опор ЛЭП. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Помимо этого, близятся к завершению работы по подключению единичных населенных пунктов в Дмитрове.

Ранее в министерстве сообщили, что в регионе были завершены основные работы по восстановлению электроснабжения.