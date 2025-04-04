Подмосковные энергетики за три месяца расчистили более 300 га охранных зон ЛЭП

В Подмосковье за первые три месяца текущего года было расчищено более 300 га охранных зон линий электропередачи. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В общей сложности в этом году в регионе планируется расчистить более 2,4 тыс. га. Наибольший объем работ будет проведен в Раменском, Пушкино и Одинцово.

Такие работы проводят весной и летом. В их рамках специалисты проводят опиловку крон деревьев и кустарников. Это позволяет свести к минимуму риски повреждения линий из-за падения деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел форум управления городским хозяйством «Область компетенций».