Подмосковные энергетики заменят оборудование на трансформаторных подстанциях в западных округах региона

Энергетики проведут замену оборудование на трансформаторных подстанциях в западных округах региона. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В рамках инвестпрограммы специалисты компании «Россети Московский регион» заменят ячейки иностранного производства на отечественное оборудование. В Волоколамске эти работы выполнены уже на двух подстанциях в Иванцево и Нелидово.

До конца года планируется заменить оборудование еще на 39 объектах в Истре, Наро-Фоминске, Лотошино, Можайске, Одинцово, Рузе и Шаховской.

«Мы последовательно реализуем политику импортозамещения в разных направлениях энергетического комплекса — в теплоснабжении, газовой отрасли, электроэнергетике. Это не просто замена оборудования, а укрепление технологического суверенитета нашей страны», — отметил глава министерства Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе по модернизации электроснабжения в регионе.