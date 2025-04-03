Подмосковные фигуристы стали победителями первенства России

Подмосковный дуэт Марии Фефеловой и Артема Валова одержал победу на первенстве России по фигурному катанию среди юношей и девушек старшего возраста, они выступили в дисциплине «танцы на льду». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Этот результат позволил подмосковным фигуристам обновить личные достижения. Серебро и бронзу в этой дисциплине завоевали представители Москвы и Самарской области соответственно. В общей сложности в соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из 21 региона России, по итогам национального первенства лучшие из них будут включены в состав юношеской сборной страны по фигурному катанию на коньках на сезон-2025/26.

Соревнования проходят в Казани, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.