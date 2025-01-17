Подмосковные фотографы и художники могут стать участниками Национальной премии «Рассвет»

В России продолжается прием заявок соискателей Национальной премии «Рассвет», которую организует Союз фотографов дикой природы, стать участниками могут авторы, коллективы и организации, которые создают проекты по направлению природной фотографии и других творческих индустрий (кинематограф, арт-дизайн, живопись и другие). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области, которое оказывает поддержку мероприятию.

Подать заявку можно до конца декабря. После этого будет сформирован список финалистов и начнется голосование авторитетного жюри. В его состав войдут председатель всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, телеведущая, советник Президента Русского географического общества по информационной политике Анастасия Чернобровина и ведущие российские фотографы дикой природы. Узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.

*Возрастное ограничение 18+