Подмосковные футболисты в составе сборной России одержали победу в турнире по мини-футболу в Турции

Фото: [ Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта ]

Подмосковные футболисты в составе сборной России по мини-футболу 5×5 одержали победу на международных соревнованиях среди слепых спортсменов, которые прошли в Турции. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На втором месте оказалась команда футбольного клуба из города Анкара «Cankaya», на третьем — сборная Турции. Российскую команду представляли спортсмены регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, чемпионы Европы, мастера спорта России международного класса Сергей Манжос, Никита Егоров, Денис Егоров и Андрей Тихонов.

В ведомстве уточнили, что соревнования проходили в городе Анталья, участниками стали слепые спортсмены категории «В1».

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