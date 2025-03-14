Подмосковные химические предприятия в 2024 году отгрузили продукцию почти на 400 млрд руб.

Химические предприятия Подмосковья по итогам прошлого года отгрузили продукцию почти на 400 млрд руб. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Как отметили в ведомстве, в указанной отрасли в регионе работает 144 предприятия, общее число сотрудников которых превышает 20 тыс. человек. Отрасль обеспечивает 5,8% от общего объема промышленной отгрузки Подмосковья.

За прошлый год объемы производства химических предприятий региона увеличились почти на 9%. В этом году также отмечается заметный рост. Так, в январе 2025-го произведено почти на 15% больше продукции, чем в январе 2024-го.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании в регионе новой особой экономической зоны — «Большой Серпухов».