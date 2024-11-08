Подмосковные хирурги удалили пациентке опухоль кисти размером с хоккейную шайбу

В Московский областной онкологический диспансер обратилась 83-летняя женщина, на кисти левой руки которой за два года образовалась гигантская опухоль мягких тканей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Пациентка обратилась за помощью только после того, как опухоль стала занимать почти всю кисть и начала мешать в повседневной жизни. Врачи выявили у нее саркому.

«Опухоль занимала всю область второго и третьего пальцев. Они были поглощены ею, поэтому спасти их было невозможно. В ходе хирургического вмешательства удалили два пальца вместе с опухолью, чтобы предотвратить метастазирование. Благодаря использованию новейшего оборудования и современных стандартов лечения, нам удалось сохранить двигательную функцию кисти», — рассказал врач-онколог отделения № 6 Олег Гузюк.

По его словам, пациентка могла бы не выжить, если бы не обратилась за медпомощью. Сейчас ее уже выписали домой под амбулаторное наблюдение онколога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.