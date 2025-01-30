Подмосковные инфраструктурные площадки смогли привлечь около 200 новых резидентов

В 2024 году на территории особых экономических зон и индустриальных парков Подмосковья привлекли почти 200 новых резидентов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общая сумма заявленных инвестиций в проекты новых резидентов ОЭЗ и индустриальных парков Подмосковья составляет 71,1 млрд рублей. После запуска этих предприятий в регионе дополнительно будет создано свыше 11 тыс. рабочих мест для жителей», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, компания «Андам» приступила к реализации проекта по разработке и производству бытовой химии и косметики в ОЭЗ «Дубна», в него вложат более 5 млрд рублей. В общей сложности в регионе работают пять особых экономических зон и 72 индустриальных парка. Подобрать земельный участок или помещение на площадках для реализации проекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.