Подмосковные инспекторы Минчистоты в преддверии Крещения проверили более 200 купелей

В преддверии Крещения коммунальные службы и инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели проверку более 200 купелей, а также работы по подготовке близлежащих территорий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Найти адреса купелей можно здесь. МБУ в приоритетном порядке чистят и обрабатывают противогололедными материалами подъезды к местам проведения обрядов и пешеходные зоны, чтобы обеспечить безопасность жителей. Они уделяли внимание наличию снежных заносов и наледи на прилегающей территории, отходов вблизи мест проведения, а также повреждениям отмостки и подходных тротуаров.

