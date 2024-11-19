Подмосковные ИТ-специалисты смогут принять участие в неделе донорства

Подмосковные ИТ-специалисты смогут принять участие в очередной неделе донора, которая начнется в первые дни декабря. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться с помощью бота, подготовиться к процедуре и выбрать ближайшую станцию для сдачи крови. Рекомендации по вопросам донации есть в памятке. Узнать другие подробности можно на сайте.

В ведомстве уточнили, что данный проект запустили в 2020 году, он стартовал в Екатеринбурге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.