Подмосковные команды станут участниками второго отборочного этапа «Битвы роботов»

Подмосковные команды примут участие во втором отборочном этапе нового сезона «Битвы роботов», который пройдет в эту субботу в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, в основной дисциплине с роботами весом до 110 килограммов Подмосковье представят команды «Феникс» из Раменского и «SOLARBOT» из Балашихи, в«Битве мини-роботов» весом до 1,5 килограмма — «Технократы» и «Техно-Дайнемикс» из Павловской Слободы (г.о. Истра) и «ProBOT» из люберецкого поселка Малаховка.

В ведомстве уточнили, что поболеть за представителей региона можно также в режиме онлайн, трансляция будет доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.