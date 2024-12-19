Подмосковные команды завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по регби

Две подмосковные команды заняли награды в рамках Всероссийских соревнований «Зимний турнир» по регби-7 среди девочек до 14 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, команда «Лосино-Петровский-1» заняла первое место. Ей удалось обыграть сборную Мордовии. Еще одна подмосковная команда «Сокол Ladies» из Ступина заняла третье место.

В общей сложности в состязаниях приняли участие 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Московской области и других регионов России. Турнир провели в Саранске в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.