Подмосковные коммунальщики приступили к подготовке к весенне-летнему сезону

Подмосковные коммунальные службы начали готовиться к работам по уборке и благоустройству территорий в рамках весенне-летнего сезона, до марта они оснастят учреждения и сотрудников всеми необходимыми материалами и оборудованием. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московская область.

Так, будут закуплены газонокосилки и триммеры, инструменты и инвентарь, растительный грунт, цветочная рассада, песок для обновления песочниц на детских площадках и не только. После таяния снежного покрова специалисты проведут уборку во дворах, на внутриквартальных проездах и тротуарах, детских площадках с помощью подметальных машин и ручным способом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.