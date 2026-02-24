Подмосковные коммунальщики проведут работы по расчистке территорий региона от снега

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Подмосковные коммунальные службы проводят работы по расчистке территорий от снега, работы продолжаются в плановом режиме, в приоритете — входные группы многоквартирных домов, лестничные пролеты и подъезды к социально-значимым объектам и контейнерным площадкам. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«План по уборке территорий был составлен заранее. Контроль расчистки входных групп осуществляем через видеокамеры, установленные на подъездах. Кроме того, на территориях своевременность уборки мониторят инспекторы нашего ведомства», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

В работах задействованы 2,6 тыс. единиц специализированной техники, среди них – дорожные машины, погрузчики, самосвалы для вывоза снега, мини-погрузчики и не только. Кроме того, ручную уборку осуществляют порядка 5,3 тыс. специалистов городского хозяйства.

Жителям также напомнили, что для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники важно не оставлять личный транспорт на проезжей части дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.