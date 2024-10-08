Подмосковные компании обязали прекратить загрязнение реки Пахры

Официально

Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области объявили предостережения о недопустимости загрязнения реки Пахры двум компаниям в Домодедове и Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В сточных водах, сбрасываемых с очистных сооружений ООО «Профсервис» в реку Пахру, выявлены превышения нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения», — говорится в сообщении.

Кроме того, предостережение получило подольское ЗАО «УМ «Энергостройсервис». Специалисты также выявили, что компания сбрасывает очищенные стоки в реку. Теперь нарушители должны будут довести уровень очистки сточных вод до нормативных показателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.

Актуально
Подмосковье
Министерство экологии и природопользования Московской области