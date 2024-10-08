Подмосковные компании обязали прекратить загрязнение реки Пахры

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области объявили предостережения о недопустимости загрязнения реки Пахры двум компаниям в Домодедове и Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В сточных водах, сбрасываемых с очистных сооружений ООО «Профсервис» в реку Пахру, выявлены превышения нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения», — говорится в сообщении.

Кроме того, предостережение получило подольское ЗАО «УМ «Энергостройсервис». Специалисты также выявили, что компания сбрасывает очищенные стоки в реку. Теперь нарушители должны будут довести уровень очистки сточных вод до нормативных показателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.