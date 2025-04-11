Подмосковные компании представили пищевую продукцию на выставке в Узбекистане

Пять подмосковных компаний приняли участие в международной выставке продуктов питания UzFood 2025 в Узбекистане, содействие в этом им оказал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие является одним из самых важных событий в сфере пищевой промышленности Узбекистана, в нем принимают участие производители, поставщики, дистрибьюторы и клиенты из разных стран. От Подмосковья товары представили «ДОКТОР ЭЛИС» из Дмитрова, «КФ „Кремлина“ из Люберец, „Евро Фудс“ из Химок, „Амаретто“ из Королева и „Би-энд-Би“ (B&B) из Подольска.

Фонд профинансировал аренду площадей, регистрационные сборы, застройку коллективного регионального стенда, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Напомним, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробнее о международных мероприятиях для экспортеров можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.