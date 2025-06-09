Подмосковные компании представили продукцию на выставке товаров для красоты и здоровья в Малайзии

Пять подмосковных компаний стали участниками международной выставки товаров для красоты и здоровья International Beauty Expo Malaysia 2025 (IBE), которая прошла в городе Куала-Лумпур в Малайзии, содействие в этом им оказал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На выставке представили косметические и гигиенические товары, а также оборудование и услуги. Кроме того, для участников организовали семинары, мастер-классы и церемонии награждения, посвященные достижениям в области красоты и здоровья. На подмосковном стенде выставили продукцию производителя косметики для детей и взрослых, а также эко-бытовой химии «УНИК косметик» из Дмитрова; производителя косметических средств «ГЛОБАЛКОС» из Рузы; производителя дезинфицирующих средств «ИНТЕРСЭН-плюс» из Мытищ. Кроме того, участниками мероприятия стали производители нишевой парфюмерии «ТОП ПАРФЮМ» из Реутова и зубных паст и щеток «Русдент» из Долгопрудного.

Фонд профинансировал аренду площадей, регистрационные сборы и обустройство коллективного регионального стенда. Напомним, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках национального проекта «Эффективная экономика». Узнать подробнее о международных мероприятиях для экспортеров можно здесь.

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