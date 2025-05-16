Подмосковные компании приняли участие в международной выставке в Узбекистане

Пять подмосковных компаний приняли участие в международной энергетической выставке Power Uzbekistan 2025, содействие в этом им оказал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выставка, которая проходила в Ташкенте (Узбекистан), затрагивает все основные направления энергетического комплекса — энергетику, энергосбережение, электротехническое оборудование и так далее.

Среди подмосковных участников — производитель контейнерных электростанций «Валдекс Энергетика», производитель магнитопроводов для силового электрооборудования «ЗэтЭнерго», производитель электроизоляционной бумаги «Серпуховская Бумага», производитель оборудования для нефтегазовой отрасли «СТС-ГЕОСЕРВИС» и производитель систем электрообогрева «ССТэнергомонтаж». Фонд профинансировал им аренду площадей, регистрационные сборы, застройку коллективного регионального стенда.

Узнать подробнее о международных мероприятиях для экспортеров можно здесь. Напомним, что поддержку предпринимателям в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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