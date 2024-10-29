Подмосковные компании смогут принять участие в консультации по развитию продаж в Юго-Восточную Азию

Подмосковные компании смогут принять участие в онлайн-консультации на тему «Развитие продаж в Юго-Восточную Азию и ASEAN через Вьетнам. Перспективы», которую проведет Российский экспортный центр в следующий вторник. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В качестве спикера на мероприятии выступит руководитель представительства АО «РЭЦ» во Вьетнаме. Он расскажет о процессе подготовки и адаптации товаров и услуг к вьетнамскому рынку, структуре сбыта, особенностях продаж импортной продукции и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.

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