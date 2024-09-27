Подмосковные компании стали участниками бизнес-миссии в Азербайджане

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья стали участниками многоотраслевой бизнес-миссии, которая прошла в Республике Азербайджан. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В частности, участие приняли дмитровская кондитерская фабрика «КФ Сокол», производитель насосов из Долгопрудного «Курс консалтинг», производитель высокотехнологичных термоэластопластов из Химок «Полимеральянс» и другие компании. Они представили свою продукцию, а также смогли наладить деловые контакты. В общей сложности в рамках бизнес-миссии было проведено более 90 встреч, на которых присутствовали ключевые игроки рынка Баку.

Содействие подмосковным участникам оказал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Напомним, что поддержку бизнесу в Подмосковье оказывают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.