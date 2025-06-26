Подмосковные компании стали участниками бизнес-миссии в Белоруссию

Пять подмосковных компаний стали участниками бизнес-миссии в Белоруссию, мероприятие организовал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, среди участников оказались производитель антисептических и дезинфицирующих средств «Ритейлснаб» (Пушкинский округ), производитель эпоксидной затирки ТД «Антураж» (Химки), производитель гранул для выпуска изделий из пластика «Никатор» (Серпухов). Кроме того, ими стали производитель ламината, сайдинга и плинтуса «СБК» (Домодедово) и индивидуальный предприниматель Сергей Томак (Богородский округ). Последний занимается производством оборудования для газопламенного напыления термопластичных защитных покрытий.

В рамках бизнес-миссии для них организовали круглый стол с торговым представителем РФ в республике Юрием Золотаревым, встречу с представителем Российского экспортного центра (РЭЦ) в республике Виктором Доронкевичем и не только.

Напомним, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках национального проекта «Эффективная экономика», полный перечень услуг для экспортеров размещен на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.