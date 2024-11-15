Подмосковные компании увеличили объем производства вафель

За девять месяцев 2024 года в Подмосковье произвели 10,8 тысячи тонн вафель, что на 4,1% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что за данный период в регионе изготовили более 12,9% от общего объема произведенных вафель в Центральном федеральном округе и 4,8% — от общероссийского объема. В числе крупных производителей продукции в регионе — ООО «Коломенское поле» и ООО «Лосино-Петровская Кондитерская фабрика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.