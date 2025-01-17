Подмосковные конькобежцы завоевали еще пять наград на этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях

Подмосковные конькобежцы завоевали еще пять медалей в предпоследний день этапа Кубка России и всероссийских соревнований «На призы заслуженного мастера спорта А. В. Кибалко» — две золотые и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Михаил Казелин занял первое место на дистанции 1000 м среди мужчин в рамках этапа рамках Кубка России. Еще одно «золото» завоевала Мария Сыряная, она выступила на всероссийских соревнованиях в старте на 1000 м среди юниоров 18-19 лет. Теперь в активе сборной региона пять золотых, три серебряные и семь бронзовых медалей.

Состязания проходят в Челябинске, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.