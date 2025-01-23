Подмосковные лесопатологи обследуют 7 тыс. га лесов

В 2025 году в Подмосковье лесопатологи планируют провести обследования 7 тыс. га лесов. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Для контроля за состоянием лесов в Подмосковье ежегодно проводится обследование насаждений», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В рамках такой работы специалисты дают оценку санитарному состоянию насаждений, осматривают деревья на предмет заселения насекомыми-вредителями и опасными грибами, а также оценивают состояние и сомкнутость насаждений. При необходимости они назначают необходимые санитарные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.