Подмосковные льготники оформили почти 15 тыс. заявок на путевки в детские лагеря

С начала 2025 года подмосковные льготники оформили более 13 тыс. заявок на путевки в детские лагеря, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Соцподдержка» — «Организация отдыха», для ее получения нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить обязательные документы.

Отметим, что бесплатную путевку можно оформить на детей в возрасте от 7 до 15 лет один раз в год. Жители могут получать онлайн-услуги на региональном портале в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.