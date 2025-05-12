Подмосковные малые и средние предприятия инвестировали в ОЭЗ более 55 млрд рублей

Малый и средний бизнес инвестировал в особые экономические зоны (ОЭЗ) Подмосковья более 55 млрд рублей, что составляет более четверти всего объема инвестиций. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Особая экономическая зона является привлекательной площадкой не только для крупного бизнеса, но и активно осваивается малыми и средними предприятиями. Так, в Московской области на территориях ОЭЗ действуют 216 резидентов, из которых 159 находятся в реестре МСП», — подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на этот сектор экономики приходится около 30% всех созданных в ОЭЗ региона рабочих мест. Это около 4,5 тыс. человек. Она добавила, что механизмы поддержки, в том числе налоговые преференции, позволяют субъектам МСП эффективно развиваться и расширять свою деятельность.

Напомним, что подобрать участок для реализации бизнес-проекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.